Após muita discussão entre ambulantes e prefeitura de Florianópolis, serão sorteadas nesta quinta-feira (29) as 278 vagas para vender picolés e sorvetes nas praias da Ilha. No dia 15 de dezembro, será emitido o Alvará de Licença. Os credenciados poderão trabalhar desta data até 15 de abril de 2018.

Neste ano, o edital foi alterado pelo Município. O documento é direcionado às empresas de sorvetes e não mais às pessoas que vão empurrar o carrinho. A prefeitura argumenta que, com essa alteração, todas as marcas estarão representadas e haverá mais opções ao consumidor. Já os trabalhadores pensam bem diferente.

"Não vão nos impedir de trabalhar"

A partir de quinta, quando os sorteados forem conhecidos, as empresas irão selecionar trabalhadores para vender os picolés. Ao mesmo tempo, o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Florianópolis, José Barbosa, tenta realocar esses profissionais no mercado diretamente com as marcas. Para ele, a prefeitura errou ao não olhar para o ambulante.

— O que eles estão fazendo é empurrar a gente para a ilegalidade, não vão conseguir impedir a gente de trabalhar. E o município perde de arrecadar. Não houve diálogo com o trabalhador — protesta.

Segundo José Barbosa, caso não tenha sucesso junto às empresas, os ambulantes irão para a praia sem alvará. E se a fiscalização for intensa, não descarta um protesto da categoria.

Apesar da indignação, José Barbosa admite que é impossível entrar com ação no Ministério Público, já que o edital é claro. Na segunda-feira (27), foram divulgados os recursos de quem teve a habilitação negada por falta de documentos. Três conseguiram entregar a tempo. Agora não há mais prazo para recorrer.

A prefeitura garante que haverá fiscalização forte por parte dos fiscais da Superintendência de Serviços Públicos.

Mais 2,3 mil vagas para vendedores de bebidas, alimentos e artigos de praia

Também no dia 15 de dezembro, estarão aptos a trabalhar os 2.355 sorteados em quatro editais para comércio ambulante nas praias de Floripa. A relação dos sorteados foi publicada no site da prefeitura no dia 14 de novembro. Um edital é específico para ponto fixo com tenda de alimentos e bebidas; outro para tendas fixas que não envolvam alimentos, como massagem e terapias corporais; o terceiro é para carrinho de alimentos não fixos; e o último é direcionado à venda de artigos de praia.

Mais informações podem ser adquiridas no site da prefeitura de Florianópolis ou na Superintendência de Serviços Públicos, localizada na Rua Deodoro, 209 - telefone (48) 3251-4416.