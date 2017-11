O presidente Michel Temer tem reúne-se nesta terça-feira, 28, às 12h, com o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também participa do encontro, que acontecerá no Palácio do Planalto.

Antes de ir ao Planalto, Ilan Goldfajn irá se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial da Casa. No Planalto, a agenda do presidente Michel Temer para esta terça prevê ainda reunião, às 16h, com o deputado Vinícius Carvalho (PRB-SP).