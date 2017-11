O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, concordaram nesta segunda-feira, durante uma conversa por telefone, que os diálogos em Genebra são o "único fórum legítimo" sobre a paz na Síria, informou a Casa Branca.

Os dois presidentes "concordaram sobre a importância do processo apoiado pela ONU em Genebra como o único fórum legítimo para alcançar uma solução política na Síria", segundo a nota.

O governo da Síria ainda não confirmou sua participação na rodada de conversas que está prevista para esta terça-feira.

De acordo com a Casa Branca, Trump e Macron também discutiram a necessidade de "enfrentar e reverter as atividades desestabilizadoras do Irã na região".

A oitava rodada de negociações sobre a Síria está programada para começar na terça-feira na cidade suíça, embora o processo pareça ter chegado a um ponto de estagnação devido à recusa de Damasco de confirmar sua participação.

Na semana passada, no final do encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o líder sírio, Bashar al Assad, afirmou que seu governo estava pronto para dialogar.

