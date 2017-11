Por pelo menos duas semanas, o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou no ar com uma vulnerabilidade no sistema de publicação de releases e notícias, que permitia a visualização dos dados principais de indicadores conjunturais. O problema foi relatado pela primeira vez na divulgação da Pesquisa Mensal do Comércio, no último dia 14, e voltou a ser relatado na divulgação do IPCA-15, no último dia 23. O IBGE garantiu que o erro já foi corrigido.

"Foi um erro do IBGE, identificado e corrigido. Não teve venda de informação, não teve privilégio, não teve corrupção. Se a gente entrar nessa paranoia deste País, não vai dar certo. O IBGE já fez outros erros e já corrigiu outros erros. Este foi mais um que não teve consequências", afirmou nesta quarta-feira, 29, o presidente do IBGE, Roberto Olinto, na sede do órgão, no Rio.

O erro foi informado pelo IBGE em nota divulgada na noite de terça-feira. "O IBGE foi alertado por veículos de imprensa sobre vulnerabilidade no sistema de publicação de releases e notícias, que permitia a visualização apenas dos títulos dos mesmos momentos antes de sua divulgação oficial", diz a nota, que foi publicada também na seção "Erramos" do site do IBGE.

Está em curso uma apuração interna. Segundo a assessoria de imprensa do IBGE, mais informações sobre as causas do erro poderão ser divulgadas ainda hoje.