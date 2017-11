Wall Street fechou nesta segunda-feira (27) com poucas variações, com o entusiasmo pela temporada de compras do fim do ano ofuscado pela queda do setor energético.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,10%, a 23.580,78 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 0,15%, a 6.878,52 unidades, e o S&P 500 caiu 0,04%, a 2.601,42.

As redes varejistas que tiveram alta incluíram Amazon, Gap e Macy's. Analistas indicaram que os compradores estão gastando mais que nos últimos anos.

"O setor varejista está em uma posição muito melhor que há um ano", disse Nancy Tengler, chefe de investimentos do Heartland Financial USA. "Os consumidores estão em ótima forma", acrescentou.

Dados preliminares da chamada "Cyber Monday", que têm ofertas generosas em artigos eletrônicos, mostram vendas 16,9% maiores que as do ano passado, segundo empresas especializadas no mercado.

O mercado de títulos ficou disperso: o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos recuou a 2,332%, contra 2,343% de sexta-feira, e o dos bônus a 30 anos avançou a 2,772%, ante 2,759% da véspera.

* AFP