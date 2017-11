Wall Street fechou nesta terça-feira (28) em recorde após um comitê no Senado americano avançar a aguardada reforma fiscal proposta pelos republicanos.

Os três principais índices fecharam com pontuações recordes: o industrial Dow Jones avançou 1,09%, a 23.836,71 unidades, o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,49%, a 6.912,36 unidades, e o S&P 500 ganhou 0,98% a 2.627,04 unidades.

As ações ficaram em terreno positivo durante a maior parte da sessão, após um informe positivo sobre a confiança dos consumidores e a audiência de confirmação no Senado de Jerome Powell, indicado para substituir Janet Yellen na presidência do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano).

Os investidores se preocuparam com o lançamento de um míssil da Coreia do Norte, mas isso ficou de lado quando um comitê do Senado aprovou a reforma fiscal, que agora passará para o plenário durante essa semana.

Jack Ablin, diretor de investimentos do BMO Private Bank, disse que qualquer sinal de avanço na reforma impulsiona os mercados.

"Os investidores apostavam que havia cerca de 50% de chance de aprovação, assim, qualquer progresso do projeto é visto como bom e uma surpresa positiva", explicou.

As ações dos bancos tiveram o melhor desempenho: JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup avançaram mais de 3%.

O setor financeiro é visto como um grande beneficiário da reforma fiscal, bem como de uma prometida redução do controle de suas atividades.

O mercado de títulos fechou em alta: o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,329%, contra 2,332% de segunda-feira, e o dos bônus a 30 anos recuou a 2,758%, ante 2,772% da véspera.

jmb/hs7gm/ll

* AFP