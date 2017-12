Pelo menos 30 pessoas morreram, e 16 ficaram feridas na batida de um ônibus com um caminhão em uma estrada no centro do Quênia - anunciou a Polícia local neste domingo (31).

"Temos 30 mortos", afirmou o delegado do vale do Rift, Zero Arome.

"Todos os corpos foram retirados dos veículos, e os feridos, levados para o hospital", acrescentou.

O acidente aconteceu em um trecho da estrada Nakuru-Eldoret, conhecido por sua periculosidade. Procedente de Busia, no oeste do Quênia, o ônibus colidiu com um caminhão que havia saído de Nakuru.

No último mês, pelo menos 100 pessoas morreram nesse mesmo trecho, disse a Polícia.

Segundo o delegado, entre os mortos estão os motoristas de ambos os veículos e um menino de três anos.

Todo o ano, cerca de 3.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito, apontam números oficiais.

