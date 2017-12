Uma mulher de 52 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo, na BR-282, em Vargem Bonita, no Oeste do Estado. Iracema Maria Corrêa de Melllo estava no carona de um Voyage que bateu de frente em um Hyundai i30, no km 420 da rodovia, próximo a Catanduvas. Ela não resistiu ao impacto e morreu na hora.

O motorista do Hyundai foi socorrido com fraturas nas pernas, mas não corre risco de morte. Uma outra passageira do mesmo carro teve apenas lesões leves. O motorista do Voyage não se feriu.

Segundo informações dos bombeiros de Catanduvas, que fizeram o atendimento no local, chovia na hora da colisão.