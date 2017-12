A manhã desta terça-feira é de trânsito intenso, mas sem filas, nas principais rodovias de Santa Catarina. A expectativa é de movimento intenso durante todo o dia por conta da vinda de turistas para o Estado após o Natal. Segundo a Autopista Litoral Sul, não há registros de congestionamento na BR-101, principal trecho de acesso às praias do Litoral.

Pelo aplicativo Waze é possível ver que no trecho entre Palhoça e São José a velocidade média é de 20 km/h em alguns pontos. Na BR-282, no acesso à BR-101, em Palhoça, há formação de fila e trânsito lento.

Confira o boletim do trânsito em Santa Catarina às 11h30min deste segunda-feira:

BR-101:

São José/Palhoça - trânsito lento entre as duas cidades com velocidade média de 20 km/h em alguns pontos, principalmente entre os Kms 205 e 209

trânsito lento entre as duas cidades com velocidade média de 20 km/h em alguns pontos, principalmente entre os Kms 205 e 209 Itajaí - trânsito intenso com registro de dois pequenos acidentes

- trânsito intenso com registro de dois pequenos acidentes Maracajá - pela manhã um caminhão tombou no Km 399 da rodovia. Parte da carga ficou espalhada sobre a via.

Caminhão com bebidas tombou na BR-101, em Maracajá Foto: PRF / Divulgação

BR-282: trânsito intenso no sentido Litoral, com formação de fila no acesso à BR-101, em Palhoça

BR-280 - sem registros de trânsito intenso

BR-470 - trânsito é lento nas proximidades da BR-101. Além disso há movimento intenso nos trechos de Apiúna, Indaial e Blumenau.

SC-401 - Trânsito intenso no sentido Norte, mas sem formação de filas. Há mais retenção nas proximidades do antigo pedágio.

SC-405 - Trânsito intenso no sentido praias com velocidade média de 14 km/h.

SC-404 - A rodovia que leva para a região da Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa e Joaquina não apresenta filas nesta manhã.

Litoral Norte - trechos de lentidão na Av. Governador Celso Ramos, que dá acesso às praias de Bombinhas e Porto Belo.

SC-404, no Itacorubi, não apresenta alterações Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

