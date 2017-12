Um adolescente de 16 anos está desaparecido desde a noite de sábado, 30, quando estava com a família na Praia do Gravatá, em Navegantes. As informações são do Corpo de Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários do município do litoral Norte, que atuaram nas buscas até as 20h40min da última noite. Os trabalhos foram retomados na manhã deste domingo, 31.

De acordo com a corporação, ele e a família são turistas de Londrina, no Paraná, e estavam próximos à Pedra da Miraguaia, quando o jovem decidiu entrar no mar. Cerca de 13 guarda-vidas nadaram até o local onde ele fora avistado pela última vez, mas sem sucesso na busca. Um helicóptero, o Arcanjo 3, também está sendo utilizado na operação.

