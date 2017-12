Um adolescente morreu após um trágico acidente em uma pista de motocross no final da tarde deste domingo em Joinville. Hiago Garcia Lizidati, 14 anos, praticava o esporte no circuito que fica na Rodovia do Arroz, no bairro Vila nova, zona Oeste da cidade.

A moto teria apresentado falha mecânica, fazendo com que o adolescente perdesse o controle da direção e chocou-se contra uma árvore. A família tinha conhecimento que o menino praticava a modalidade, o esporte abarca categorias infantis nas competições. A equipe médica do SAMU foi acionada para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas ela não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Nas redes sociais, amigos e familiares da vítima prestaram homenagens e lamentaram a morte de Hiago. Um evento de Ação de Graças agendado para esta manhã, na escola em que o menino estudava, foi cancelado em respeito à família.

O velório do garoto ocorre na Capela Mortuária da rua Borba Gato e o sepultamento está agendado para as 16 horas, no Cemitério Municipal.