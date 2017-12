O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Políticos, o americano Jeffrey Feltman, realizará entre terça e sexta-feira que vem uma visita oficial à Coreia do Norte, anunciou nesta segunda-feira (4) o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

Suas negociações com altos funcionários norte-coreanos abordarão "temas de interesse e preocupação comum", acrescentou o porta-voz, que não esclareceu se o funcionário da ONU se reunirá com o número um do regime norte-coreano, Kim Jong-Un. Ele se encontrará com diplomatas estrangeiros e a missão humanitária da ONU na Coreia do Norte, afirmou.

* AFP