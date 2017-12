O ano teve música em português batendo recorde, denúncias de assédio sexual e gafe no maior evento do cinema mundial. Confira uma lista de temas que marcaram 2017 no cenário cultural e de entretenimento.

Malandra profissional

18.12 | No ano em que o sertanejo dá as cartas nas paradas nacionais, Despacito populariza o reggaeton e artistas como Pabblo Vittar ficam conhecidos por lacrar geral, ninguém reina mais do que Anitta. O sucesso mais recente, Vai, Malandra (confira vídeo abaixo), acumula marcas impressionantes. Em menos de 24 horas, ultrapassa 1 milhão de execuções no Spotify e atinge o 18º lugar no ranking das músicas mais ouvidas no mundo. É a primeira vez que uma canção em português aparece entre as 20 mais acessadas. As invejosas vão à loucura.

#ChegadeAssédio

31.3 | A figurinista Su Tonani acusa o ator global José Mayer de assédio sexual. Segundo a mulher, o garanhão das novelas tocou as partes íntimas dela sem consentimento dela. Atrizes criam um movimento para não atuar mais com ele. Mayer pede desculpas ("errei" e tal), mas a empresa o afasta por tempo indeterminado.

84 ...

... mulheres, no mínimo, acusam o produtor de cinema Harvey Weinstein de ter cometido assédio e abuso sexual – entre elas, as atrizes Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie e Mira Sorvino. As denúncias começam em 5 de outubro no jornal New York Times e não param mais: no embalo, vêm à tona outras queixas de abuso e estupro ligadas a 47 nomes do entretenimento, como Dustin Hoffman e o comediante Louis C.K. Outro acusado, Kevin Spacey, aproveita a deixa para sair do armário. É xingado de oportunista e perde o papel em House of Cards.

Produtor de cinema Harvey Weinstein é acusado de assédio e abuso sexual de atrizes famosas Foto: VALERY HACHE / AFP

Frase

"Eu não consigo acreditar que tem algum pilantra, algum vagabundo dentro desta Casa que aplauda isso. Se tiver, tem que levar porrada. Se tiver, tem que levar cacete. Bando de safado, bando de vagabundo, bando de traidores da moral da família brasileira".

João Rodrigues (PSD-SC), deputado federal, em discurso no plenário da Câmara contra a nudez e o sexo na arte em 3 de outubro, dois anos depois de ser flagrado assistindo a um vídeo pornográfico no local.

Deputado João Rodrigues fez discurso contra a nudez e o sexo, dois anos após ser flagrado assistindo vídeo pornográfico Foto: Divulgação / Divulgação

E o Oscar (não) vai para…

26.2 | Os atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciam La La Land como vencedor da categoria "melhor filme" na mais importante premiação do cinema. Só que o verdadeiro ganhador é Moonlight. Tremenda gafe causada pela empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers, ao dar o envelope errado aos apresentadores.

Gafe no maior evento do cinema mundial Foto: Mark RALSTON / AFP

Em nome da moral

10.9 | Em cartaz há um mês em Porto Alegre, a exposição Queermuseu é cancelada após protestos. Na opinião dos manifestantes, a mostra atenta contra a moral cristã e faz apologia à pedofilia e à zoofilia. Aberto o precedente, instaura-se a polêmica sobre a performance de um artista nu no Masp e a classificação etária da exposição História da Sexualidade. Parlamentares debatem o tema na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados – tudo sob as bênçãos do vigilante MBL.

Exposição Queermuseu é cancelada em Porto Alegre após protestos Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Preto no branco

8.11 | Vaza na internet um vídeo com comentários racistas do jornalista William Waack. Nas imagens, gravadas em Washington durante a cobertura das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, ele diz ao também jornalista Paulo Sotero que a buzina ouvida da rua "é coisa de preto, com certeza". Afastado da bancada do Jornal da Globo tão logo o episódio veio a público, Waack tem o contrato com a emissora rescindido em dezembro.

William Waack teve o contrato com a emissora rescindido em dezembro Foto: Globo / Reprodução