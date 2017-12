O antigo posto da Polícia Militar de Blumenau no bairro Escola Agrícola, na Rua Benjamin Constant, foi alvejado nesta sexta-feira à tarde.

Segundo testemunhas, por volta das 16h dois homens em uma moto passaram no local e efetuaram quatro disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a janela e a parede do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e está no local avaliando o fato. Nenhuma pessoa ficou ferida. O posto onde a PM atuava no bairro está fechado desde que a corporação inaugurou um novo espaço perto da prefeitura, no Centro. O imóvel fica ao lado de uma escola.

Ainda não se sabe o que motivou o ataque.