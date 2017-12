O Ministério da Cultura da Itália anunciou, nesta sexta-feira (1º), a arqueóloga italiana Alfonsina Russo como nova diretora do Coliseu de Roma, cuja tarefa será renovar o monumento mais visitado da península italiana.

É uma importante nomeação, já que é a primeira vez que a seleção ocorre por meio de um concurso, aberto a estrangeiros - um sistema que gerou tensões e incluiu recursos legais.

"Trata-se de um perfil muito profissional, de uma pessoa que saberá mesclar pesquisa, inovação e conservação de um dos mais famosos monumentos do mundo, um símbolo autêntico da Itália", afirmou o ministro da Cultura, Dario Franceschini.

A arqueóloga, de 58 anos, tem Doutorado em Arqueologia Clássica, especialização no intercâmbio cultural entre os povos do antigo Mediterrâneo e será responsável, nos próximo quatro anos, pelo parque arqueológico do Coliseu. Esse complexo inclui o Anfiteatro Flavio, os Fóruns, o Palatino e a Domus Aurea, entre outros.

Alfonsina foi selecionada entre um grupo de 78 candidatos, dos quais 15% eram estrangeiros.

Segundo o Ministério da Cultura, em 2016, cerca de 45,5 milhões de visitantes passaram pelos museus do Estado, o que movimentou aproximadamente 175 milhões de euros, número que aumentou em 2017.

* AFP