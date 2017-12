Um homem foi preso em flagrante no sábado, em Balneário Camboriú, após ter assaltado um apartamento na Rua 3800. Ele foi detido depois que quebrou o pé ao tentar fugir por uma janela do edifício.

Segundo a polícia, dois assaltantes renderam um morador usando uma faca e invadiram o prédio. Trancaram o dono de um dos apartamentos no banheiro e carregaram duas mochilas com objetos roubados.

Os dois tentaram fugir por uma das janelas do apartamento. O primeiro conseguiu escapar, mas o segundo fraturou o pé ao pular e acabou detido por moradores. O assaltante foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso pelo Samu.

A Polícia Militar conseguiu recuperar uma das mochilas com objetos roubados e, com o assaltante preso, foi encontrada uma corrente de ouro do dono do apartamento e R$ 850.