Há 25 anos, na noite do dia 28 de dezembro de 1992, a atriz e bailarina Daniella Perez foi assassinada pelo ator Guilherme Pádua, com quem contracenava a novela De Corpo e Alma. O crime teve auxílio da então esposa do ator, Paula Thomáz.

Guilherme de Pádua, na época com 23 anos, foi par romântico de Daniella Perez na novela escrita pela mãe da atriz, Glória Perez. A garota, então com 22 anos, foi estrangulada e teve o corpo desfigurado por dezoito golpes de tesoura horas depois de ter deixado os estúdios da TV Globo, após um dia de trabalho. Guilherme confessou o crime e foi condenado a 19 anos de cadeia. Paula Thomaz, namorada do ator na época, com 19 anos, também foi condenada, por coautoria no crime, a 18 anos e seis meses de prisão.

Depois de cumprir seis anos de pena em regime fechado, Guilherme deixou a prisão e recomeçou a vida. Casou-se novamente, mas se separou depois de oito anos. Também entrou para a igreja Batista, onde passou a pregar. No início deste ano, o ator casou-se pela terceira vez com a estudante de Moda Juliana Lacerda

Em 2010, ele disse em entrevista à revista Viver Brasil, com circulação em Minas Gerais: — Eu beijaria os pés dela [de Glória Perez], deixaria ela me bater. Eu ia ter para dizer para ela que o mesmo Jesus que consegue salvar um criminoso e fazer a vida dele ter sentido, é o mesmo que faz uma mãe que perdeu a filha fazer coisas maravilhosas.

Paula, que cumpriu o mesmo tempo, casou-se novamente, teve dois filhos e mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto. O marido tornou-se pai adotivo do primogênito dela com o ex.

No ano passado, a autora Gloria Perez usou as redes sociais para homenagear a filha Daniella, que completaria 46 anos. Na publicação, compartilhada no Instagram, Facebook e Twitter, Gloria misturou uma foto do cartão que anunciava o nascimento da atriz com uma imagem da jovem atuando, sob o título "Mais um 11 de agosto... Pra sempre é muito tempo, Dany!".

A postagem causou comoção entre os seguidores da novelista, que começaram a enviar diversas mensagens de apoio. "Hoje o céu está em festa", "Como ela era linda, só saudades dessa anjinha. Força a toda família", foram alguns dos comentários.

Leia mais notícias de Entretenimento