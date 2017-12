Pelo menos 15 pessoas morreram, e 14 ficaram feridas em um enterro no leste do Afeganistão neste domingo (31), vítimas de um atentado suicida com explosivos - anunciaram autoridades locais.

"O agressor se detonou durante o funeral de um ex-governador do distrito de Haska Mina, morto recentemente por causas naturais", declarou o gabinete do governador provincial de Nangarhar, em um comunicado.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, que acontece dias depois do atentado a um centro cultural xiita de Cabul, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). O saldo foi de 41 mortos e mais de 80 feridos.

O EI tem uma forte presença na província de Nangahar, situada no leste do Afeganistão e fronteiriça com o Paquistão.

* AFP