Ao menos nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque dos talibãs contra uma escola de Peshawar, noroeste do Paquistão.

"Recebemos seis mortos e 18 feridos, dois deles em estado crítico", disse à AFP uma fonte do hospital de Hayatabad.

O hospital de Khyber atendeu 20 feridos e recebeu três corpos.

Quatro talibãs vestidos com burca entraram no Instituto de Capacitação Agrícola depois que atiraram contra um guarda, informou a polícia.

Três criminosos morreram e as forças de segurança prosseguem com uma operação dentro do edifício, afirmou o chefe de polícia de Peshawar, Muhamad Tahir Khan.

O porta-voz do Movimento dos Talibãs Paquistaneses(Tehreek e Taliban Pakistan), Muhammad Khurasani, reivindicou o ataque.

"Nossos mujahedines atacaram o edifício porque foi utilizado como escritório pelo ISI" (Inter-Service Intelligence), o serviço de inteligência do Paquistão, disse o porta-voz.

* AFP