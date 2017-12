Ao menos 41 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira em um atentado contra um centro cultural xiita de Cabul.

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado em um comunicado difundido por sua agência de propaganda Amaq.

O ataque foi cometido três dias depois de um atentado suicida perto da sede da agência de inteligência afegã na capital que deixou seis mortos.

Os talibãs negaram anteriormente envolvimento no atentado desta quinta-feira, que também atingiu a Agência Voz Afegã, um meio de comunicação próximo ao local do ataque.

"O alvo do ataque era o centro cultural Tabayan. Uma cerimônia acontecia para recordar o 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão no momento da explosão", afirmou à AFP o porta-voz adjunto do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

A explosão foi seguida por outras duas, menos potentes, que não deixaram vítimas.

"Há 41 mortos e 84 feridos, incluindo mulheres e crianças", afirmou o porta-voz do ministério da Saúde, Waheed Majrod falando à imprensa.

O ministro delegado da Saúde, Ghulam Mohamad Paikan, de entrevista ao canal Tolo, afirmou que as mortes ocorreram em consequência das queimaduras provocadas pelo atentado.

"Estávamos no corredor, na segunda fileira, quando a explosão aconteceu atrás. Eu não vi o homem-bomba. Depois da explosão, havia fogo e fumaça dentro do prédio e todos pediam ajuda", afirmou Mohamad Hasan Rezayee, um estudante que ficou ferido no rosto e nas mãos.

"Foi o caos. Todos gritavam e choravam. As pessoas se tornaram vítimas do pânico. Todos pediam ajuda", completou.

Rezayee afirmou que entre as vítimas estão mulheres e crianças.

As fotografias publicadas na página do Facebook da agência Voz Afegã mostram a redação transformada em uma pilha de escombros e alguns corpos no chão.

O ministério da Saúde anunciou um balanço inicial de quatro mortos e o hospital Istiqlal confirmou ter recebido 18 feridos.

"Cinco deles estão em situação crítica e nossos médicos tentam salvar suas vidas", afirmou Sabir Nasib, diretor geral do centro médico.

Este foi o mais recente de uma longa lista de atentados em Cabul, uma das cidades mais perigosas do planeta. No dia 31 de maio, um caminhão-bomba matou 150 pessoas e deixou 400 feridos na capital do Afeganistão.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI), que reivindicou o atentado de segunda-feira perto da sede do serviço de inteligência, executou recentemente vários ataques no Afeganistão, sobretudo contra a minoria xiita em Cabul. Os talibãs também atacam regularmente as forças de segurança do país.

* AFP