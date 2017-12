A festa da virada provocará mudanças no trânsito na principal avenida de Florianópolis no dia 31 de dezembro. A Beira-mar Norte será fechada ao tráfego em ambos os sentidos, incluindo a marginal, a partir das 18h. O trecho interditado fica entre o Elevado Dias Velho, perto da cabeceira da ponte Hercílio Luz, e o bar Koxixos, na Agronômica.

A orientação para os motoristas que vêm da região da Trindade e do Norte da Ilha é pegar o desvio pela Rua Rui Barbosa, por trás do Direto do Campo, para seguir em direção ao Centro. Quem vem do Continente pode usar o túnel Antonieta de Barros como alternativa.

A expectativa é que o tráfego seja liberado a partir das 5 horas da manhã do dia 1º de janeiro, porém esse horário depende da dispersão da multidão e também do trabalho de limpeza da Comcap. A Guarda Municipal acompanhará a movimentação na região central da cidade. As mudanças no trânsito também estarão disponíveis no aplicativo Waze, que tem uma parceria com a prefeitura de Florianópolis.

Detalhes da festa

Na Beira-mar Norte, o show pirotécnico terá 12 minutos de duração com o apoio de três balsas na Baía Norte. Além da região central, a queima de fogos também acontecerá, com menor duração, nos Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Armação, Pântano do Sul, Campeche, Tapera e Ribeirão da Ilha.

Com shows programados entre as 20h e as 2h no bolsão do trapiche, a Beira-Mar Norte contará com mais de 100 banheiros químicos para o público. As apresentações musicais ficam por conta de artistas locais, com destaque para a banda Dazaranha.

Confira os horários:

20h - Cores de Aidê

21h - Kadência do Samba

22h - Hit Me

23h - Marelua

0h15 - Dazaranha

Virada no Estado

A cidade que promete a maior festa de Réveillon neste ano é Balneário Camboriú , ainda que não estejam previstas apresentações musicais. No final de novembro, a prefeitura anunciou que fará a maior queima de fogos de Santa Catarina, com investimento de R$1,85 milhão. O show pirotécnico será feito com o apoio de 10 balsas na orla da Praia Central e fogos de efeitos aquáticos, com duração de 15 minutos. São esperadas quase um milhão de pessoas.

No litoral, Laguna e Barra Velha também terão queima de fogos com cerca de 15 minutos de duração e shows musicais. Em Laguna, a festa deverá reunir 150 mil pessoas nas praias do Mar Grosso e Farol de Santa Marta, onde também haverão apresentações de músicos locais. Em Barra Velha, a festa será na Praia Central, com expectativa de 40 mil pessoas.

Já em São Francisco, pelo segundo ano seguido os fogos de artifício ficarão de fora da festa. Conforme a administração municipal, a medida foi tomada para diminuir os custos. A festa fica por conta das apresentações musicais de Jhon Oliveira e Larissa França no Centro Histórico, e de Tauana Prestes e Leo Mattos na Enseada.

Em Blumenau, parte do lucro da Oktoberfest será usada para garantir a virada na Beira-Rio. Haverá queima de fogos com duração de 15 minutos e atrações musicais locais.

