Dos quatro barcos bloqueados para entrar em portos internacionais pelas sanções da ONU à Coreia do Norte, três estão registrados no país sancionado e o quarto tem bandeira de Palau, segundo a lista final do organismo internacional.

Diplomatas disseram na quinta-feira que os quatro navios eram da Coreia do Norte.

As sanções impostas pelo Comitê de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte por seu programa de mísseis nucleares incluem o bloqueio do acesso a portos de todo o mundo de barcos suspeitos, exceto em caso de necessidade humanitária.

Os barcos em questão são o petroleiro Billions 18, com bandeira de Palau, e os buques norte-coreanos Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2 e Rye Song Gang 1, segundo a lista à qual a AFP teve acesso.

A ONU não bloqueou por enquanto o petroleiro da Coreia do Norte Sam Jong 2, embora ele apareça na lista de seis barcos suspeitos de transportar carga proibida pelas sanções internacionais.

Um diplomata assegurou que isso ainda está sendo investigado.

Os Estados Unidos tinham pedido em um primeiro momento o bloqueio para dez barcos, mas a China só aceitou quatro, segundo os diplomatas.

