O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã deste domingo, em que discorre sobre suas propostas como candidato à presidência. No vídeo, ele diz que discutiu "com amigos da área econômica" o tema das privatizações e voltou a defender a utilização de ações de classe especial, as chamadas "golden share", na alienação de empresas estatais - como já havia feito em entrevistas recentes.

"Discuti isso com amigos da área econômica: como você fazer essas privatizações de modo que a China ou qualquer país que seja não seja dono do Brasil", disse o deputado. Ele defendeu a "golden share" como uma forma de "o Brasil ter oportunidade de decidir nas questões estratégicas". Afirmou ainda, citando a Embraer, que um formato possível de privatização é a venda de ações de forma pulverizada. "Nessa linha, nós podemos partir", disse.

O vídeo foi gravado em formato de entrevista, com o jornalista Carlos Campbell fazendo perguntas ao deputado.

Bolsonaro voltou a criticar a presença de capital chinês. "A China não está comprando no Brasil. Está comprando o Brasil." O deputado justificou a preocupação com o interesse chinês em ativos brasileiros alegando que estrangeiros têm o desejo de comprar terras agricultáveis no Brasil e que isso prejudicaria a segurança alimentar no País.

Outro tema abordado no vídeo é a reforma tributária. Bolsonaro afirma que tem discutido o assunto, "apesar de não ser minha área de atuação, essa área econômica". O deputado não dá detalhes de sua visão sobre propostas de reforma tributária. Afirma apenas que não se pode "penalizar (com elevação de impostos) o setor da sociedade que é responsável por empregar".