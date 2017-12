O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), pré-candidato à Presidência, e dois de seus filhos empregaram uma ex-mulher do parlamentar e dois familiares dela em cargos públicos em seus gabinetes. As informações foram divulgadas neste domingo (3) pelo jornal O Globo.

Ana Cristina Valle, com quem Bolsonaro manteve um relacionamento entre 1997 e 2007 - mãe de Jair Renan, o quarto filho do parlamentar -, sua irmã, Andrea, e o pai delas, José Procópio, ocuparam as vagas a partir de 1998. Ana Cristina e o pai deixaram os gabinetes da família Bolsonaro em 2006 e 2008, respectivamente. Andrea segue trabalhando junto ao deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável. Pela folha salarial de setembro, ela recebe R$ 7,3 mil entre salário e gratificações, além de R$ 1,1 mil em auxílio escolar.

Os casos, no entanto, não podem ser enquadrados como nepotismo, já que ocorreram antes de 2008, quando a contratação de parentes foi normatizada pelo Supremo Tribunal Federal. A ex-cunhada de Bolsonaro, que permanece como assessora, não se enquadra nesta proibição pelo grau de parentesco com Flávio Bolsonaro.

Em resposta sobre os casos, Bolsonaro afirmou que sempre agiu dentro da lei. Ele reconheceu que sugeriu o nome de sua ex-mulher, Ana Cristina, para trabalhar como assessora do filho, o vereador Carlos Bolsonaro, por conta da experiência dela, que já tinha assessorado dois parlamentares, e pela formação escolar. Ele admitiu que a ex-cunhada, Andrea, foi comissionada em seu gabinete, assim como o ex-sogro, José Procópio, que também assessorou o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou que respeita a legislação:

— Se eu fosse governador do Rio de Janeiro, eu gostaria que meu secretário de segurança fosse Jair Bolsonaro. Alguém ia discutir que ele tem a competência e o perfil? Então, cada caso é um caso. Tem que estar sempre dentro da lei.

O vereador Carlos Bolsonaro argumentou, por meio de seu gabinete, que contratou Ana Cristina por seu currículo e qualidades profissionais.