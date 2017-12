Hóspedes e funcionários do tradicional Hotel Himmelblau, na Rua 7 de Setembro, no Centro de Blumenau, tiveram uma surpresa curiosa nesta quinta-feira à noite. Uma capivara entrou no hotel e ficou presa no banheiro da recepção.

O animal teria vindo de uma área de matagal nos fundos do hotel e entrado pela garagem. Acuada pelo movimento de pessoas, a capivara se escondeu no banheiro feminino da recepção e só foi retirada do local com ajuda do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 23h40min e resgatou o animal, que depois foi devolvido à natureza.

Segundo a gerência do hotel, foi a primeira vez que uma capivara entrou no imóvel e o fato curioso chamou a atenção dos turistas que estavam hospedados. O animal seria um filhote e não chegou a causar nenhum problema.