Um carro foi incendiado na tarde desta terça-feira na servidão Caminho do Arvoredo, na região do Rio Vermelho, no Norte da Ilha. Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região contaram que o incêndio foi provocado por dois homens que fugiram em uma motocicleta sem placa.

Vizinhos ainda tentaram combater o fogo com extintores de incêndio, mas o Peugeot 307 foi completamente tomado pelas chamas. A área teve de ser isolada até que os bombeiros fossem acionados e controlassem o incêndio. Ninguém se feriu.

A polícia ainda não sabe confirmar o que teria motivado o crime. Viaturas fazem rondas à procura dos envolvidos.