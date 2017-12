Um acidente chamou a atenção de quem passava pela BR-470 no Alto Vale do Itajaí no fim da manhã deste sábado. Por volta das 11h dois carros bateram na altura do Km 122 da rodovia, na Serra São Miguel, em Ibirama, e um dos veículos ficou partido ao meio com o impacto da colisão.

O forte choque entre um Santana com placas de Blumenau e um Astra com placas de Arroio Trinta destruiu o Santana, mas nenhuma das seis pessoas envolvidas no acidente se feriu. No carro de Blumenau estavam três ocupantes, sendo uma criança de dois anos na cadeirinha que saiu ilesa do acidente.

Segundo a PRF, o condutor e a carona do Santana sofreram lesões leves e foram encaminhados ao hospital para exames de precaução. Todos os outros passageiros sofreram apenas pequenos cortes, segundo as equipes que atenderam a ocorrência.

