Cerca de 10 pessoas teriam invadido uma casa no bairro Fazenda, em Itajaí, neste domingo à noite, e agredido o casal que mora no local. Segundo os envolvidos, o homem agredido é suspeito de estuprar uma menina de 12 anos e, por isso, os vizinhos se reuniram e acabaram jogando pedras e espancando o homem, que está internado no hospital com ferimentos graves.

Segundo a polícia e testemunhas, o agredido e a esposa tentaram se defender com uma enxada, por isso outras pessoas também ficaram feridas na confusão — entre elas o pai da menina que teria sido vítima do estupro, que foi atendido no hospital e preso logo depois pela agressão cometida.

Um outro vizinho também se feriu e segue no hospital, mas também deve ser preso após receber alta. Outros envolvidos no caso não foram identificados.

O caso de estupro que teria motivado as agressões está sendo investigado pela Polícia Civil de Itajaí.

*Com informações da repórter Patrícia Silveira, da NSC TV.