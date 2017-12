A China planeja reforçar a supervisão de riscos de investimentos no exterior com a introdução de um "código de conduta", informou o jornal estatal China Daily, citando uma fonte não identificada.

O código irá orientar empresas chinesas na hora de fazer investimentos externos e ajudá-las a melhor identificar riscos em países estrangeiros, segundo a publicação. Não há detalhes de quando as diretrizes serão anunciadas.

Entre janeiro e outubro, o volume de investimentos chineses diretos no exterior diminuiu 41% ante igual período do ano passado, a US$ 86,31 bilhões, de acordo com dados do Ministério de Comércio. Fonte: Dow Jones Newswires.