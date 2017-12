A chuva que caiu em Joinville na tarde deste domingo (24) provocou alagamentos em algumas ruas da cidade. Registros pontuais foram feitos por leitores do A Notícia em ao menos três bairros: Centro, Anita Garibaldi e Iririú.

Entre as ruas atingidas estão a Ministro Calógeras, Beira Rio, Dona Francisca, Av. Paulo Schroeder, Wenceslau Braz e São Paulo.

Foto: Jefferson Saavedra / Divulgação

Confira mais notícias de Joinville e Região

De acordo com a Defesa Civil do município, os alagamentos são pontuais e, provavelmente causados por demora no escoamento da água pelos bueiros. Isso ocorre em decorrência do grande volume de chuva e a tendência é de que nas próximas horas a água baixe com o cessar da chuva.

Rua Iririú Foto: Joel Gehlen / Divulgação

Ainda conforme a Defesa Civil não houve nenhuma ocorrência registrada na unidade com relação as condições climáticas adversas.

Foto: Aline Morriesen / Divulgação