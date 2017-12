A Comcap está mobilizando 440 pessoas, sendo 117 trabalhadores contratados em regime temporário especialmente para o verão, para garantir a limpeza pública e a coleta de resíduos sólidos no feriadão de Réveillon em Floripa. Conforme nota divulgada, a geração de resíduos na capital já dobrou da média de 600 toneladas diárias para mais 1,2 mil toneladas.

A orientação é que o usuário do sistema de coleta mantenha os resíduos em depósito temporário dentro do domicílio, dispondo os contentores na rua apenas uma hora antes da passagem do caminhão de coleta. “Precisamos que moradores e visitantes colaborem para que sigamos com as praias mais limpas dos Brasil”, pediu o presidente da Comcap, Carlos Alberto Martins.

A coleta de resíduos sólidos será da seguinte forma:

* Sexta 29/12 – coleta convencional e seletiva normais;

* Sábado 30/12 – coleta convencional e seletiva normais;

* Domingo 31/12 – apenas coleta na orla em Jurerê, Daniela, Canasvieiras, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus, Praia Brava, Ingleses, Santinho, Avenida das Rendeiras na Lagoa, Barra da Lagoa, Mole, Joaquina, Açores, Pântano do Sul, Armação e Lagoa do Peri. Não tem coleta seletiva.

* Segunda 1º/1 feriado de Réveillon:

– Manhã: coleta convencional na orla em Jurerê, Daniela, Canasvieiras, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus, Praia Brava, Ingleses, Santinho, Avenida das Rendeiras na Lagoa, Barra da Lagoa, Mole, Joaquina, Açores, Pântano do Sul, Armação, Lagoa do Peri, nove ruas das Areias do Morro das Pedras e Novo Campeche;

– Tarde: Sítio Capivari, Ingleses e Rua Leonel Pereira na Cachoeira do Bom Jesus;

– Noite: coleta convencional normal (centro da cidade e praias onde haverá coleta noturna no verão: Daniela, Jurerê Internacional e Jurerê Tradicional até a SC-402, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Praia Brava.

A Coleta seletiva noturna fica normal.

