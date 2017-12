Se o tempo ajudar e a previsão não mudar nos próximas dias, é possível que os catarinenses e turistas tenham sorte em acompanhar as festas do Réveillon 2018 sem a presença de chuva na Capital e em pelo menos sete municípios — a maior parte no litoral.

Em Florianópolis, o investimento na festa da virada não é o mesmo que em outros anos, que já alcançou a casa dos R$ 5 milhões. Porém, a prefeitura promete 12 minutos de fogos na Baía Norte, com três balsas distribuídas pela orla da Avenida Beira-Mar Norte. Cerca de R$ 800 mil foram destinados ao Réveillon.

A novidade deste ano é que outros 12 bairros da Ilha serão contemplados com dois minutos de bateria de fogos. Os balneários que receberão a atração são: Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Armação, Pântano do Sul, Campeche, Tapera e Ribeirão da Ilha, Sambaqui, Canasvieiras e o Maciço Morro da Cruz, no Centro.

Com shows programados entre as 20h e as 2h no bolsão do trapiche, a Beira-Mar Norte contará com mais de 100 banheiros químicos para o público. As apresentações musicais ficam por conta de artistas locais, com destaque para a banda Dazaranha.

A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo é de que cerca de 100 mil pessoas assistam ao espetáculo de fogos na Beira-Mar. Porém, o público estimado para toda a Ilha é de aproximadamente 1 milhão, praticamente o dobro do número de moradores.

Já o município de Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, promete entregar o maior show de fogos do Estado. O investimento é de R$ 1,85 milhão. Ao menos 20 toneladas de fogos serão distribuídas em 10 balsas que ficarão a 400 metros da praia. Só que, neste ano, não haverá atrações musicais. A expectativa é manter o número considerado limite de 1 milhão de pessoas na orla.

Já em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina, não haverá queima de fogos. Este é o segundo ano que a prefeitura não investe em shows pirotécnicos. Porém, o município oferece atrações musicais com bandas locais em três pontos: Centro Histórico, aterro da Babitonga e na praia de Enseada. O investimento é de R$ 60 mil.

Mas quem pretende passar a virada do ano na região Norte e não abre mão de assistir aos fogos, terá a oportunidade de acompanhar o show pirotécnico de Barra Velha. Segundo a prefeitura, o público esperado é de 120 mil pessoas. Duas toneladas de fogos serão lançados de balsas na praia e devem durar cerca de 12 minutos. Bandas locais também ajudam a animar a festa.

No Sul, a festa fica por conta do município de Laguna, onde haverá pelo menos 15 minutos de queima de fogos em balsas que serão distribuídas pela praia do Mar Grosso e no Farol de Santa Marta. A expectativa de público é de 150 mil pessoas e o investimento é de R$ 100 mil.

Confira as viradas por Santa Catarina

Florianópolis

Queima de fogos: Sim

Duração: 12 minutos (dois minutos)

Onde: Baía Norte, com os fogos distribuídos pela orla da avenida Beira-Mar Norte, Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Armação, Pântano do Sul, Campeche, Tapera e Ribeirão da Ilha, Sambaqui, Canasvieiras, Maciço Morro da Cruz.

Atrações musicais: Bandas locais em palco montado no bolsão do trapiche da Beira-Mar

Investimento total: R$ 800 mil (media de 5 milhões)

Expetativa de público: 100 mil pessoas na Beira-Mar Norte e 1 milhão em toda a Ilha

VALE DO ITAJAÍ

Balneário Camboriú

Queima de fogos: Sim (20 toneladas)

Duração: 15 minutos

Onde: Praia Central

Atrações musicais: Não

Investimento: R$ 1,85 milhão

Expectativa de público: 1 milhão de pessoas

Blumenau

Queima de fogos: Sim

Duração: 15 minutos

Onde: Museu da Água, Prainha e Ponte de Ferro

Atrações musicais: Bandas locais na avenida Beira-Rio

Investimento: R$ 400 mil

Expetativa de público: 60 mil

Balneário Piçarras

Queima de fogos: sim

Duração: 10 minutos

Onde: Praia Central

Atrações musicais: Show com banda local na Praia Central

Investimento: 40 mil com apoio da iniciativa privada

Expectativa de público: 40 mil pessoas

REGIÃO NORTE

São Francisco do Sul

Queima de fogos: Não

Atrações musicais: Bandas locais, no Centro Histórico, aterro da Babitonga e na Enseada

Investimento total: R$ 60 mil

Expetativa de público: 150 mil pessoas

Barra Velha

Queima de fogos: Sim

Duração: 12 minutos

Onde: Praia Central

Atrações musicais: DJs e Bandas locais na praia Central

Investimento: 160 mil

Expetativa de público: 120 mil pessoas

Balneário Barra do Sul

Queima de fogos: Sim

Duração: sete minutos

Onde: Boca da Barra

Atrações musicais: DJs locais na Boca da Barra e na Costeira

Expectativa de público: 50 mil pessoas

REGIÃO SUL

Laguna

Queima de fogos: Sim

Duração: 15 minutos

Onde: Praia do Mar Grosso e no Farol de Santa Marta

Atrações musicais: Todas locais na praia do Mar Grosso e Farol de Santa Marta

Investimento: R$ 100 mil

Expetativa de público: 150 mil pessoas

