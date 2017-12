O fluxo de veículos é intenso na BR-101, entre Palhoça e São José, no sentido Norte. A velocidade média no trecho é de 26 km/h. Na BR-282 (Via Expressa), o congestionamento é no sentido Ilha. A velocidade não passa dos 13 km/h. Nenhum acidente grave foi registrado até 7h15min.

Confira o que os usuários do Waze estão relatando em tempo real:







Acompanhe também o twitter da concessionária da BR-101:

Tweets by Arteris_ALS