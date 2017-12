Segundo a Autopista Litoral Sul, há pelo menos seis quilômetros de trânsito lento na BR-101, entre Palhoça e São José, no sentido Norte, por causa do intenso fluxo de veículos. Há chuva em alguns pontos alternados.

Na Via Expressa, o trânsito é lento no sentido Ilha. A velocidade média até as 7h era de 14km/h e o tempo de deslocamento estava em 18 minutos.

