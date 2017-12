A perda acentuada na construção reduziu os ganhos registrados no terceiro trimestre pelas indústrias extrativas e de transformação no PIB industrial do terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo trimestre de 2016, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria de transformação avançou 2,4% no terceiro trimestre de 2017 ante o terceiro trimestre de 2016, com destaque para as atividades de alimentos, veículos, máquinas e equipamentos, eletrônicos e móveis.

As indústrias extrativas cresceram também 2,4%, puxadas pela extração de minérios ferrosos. O setor de produção e distribuição de eletricidade, gás e água aumentou 0,2% no período. Por outro lado, a construção teve uma retração de 4,7%.