Os contatos do general Michael Flynn com um diplomata russo de alto escalão, antes de sua posse como conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, foram acertados com integrantes de alto nível da equipe de transição de governo - segundo as acusações apresentadas pelo procurador especial.

Flynn consultou "altos funcionários" da equipe que conduzia a transição para o novo governo antes e depois de ter várias conversas com o então embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, revela o documento publicado pelo Departamento de Justiça nesta sexta-feira (1º).

* AFP