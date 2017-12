Os bombeiros de Navegantes encontraram o corpo de um adolescente na tarde deste domingo, 31, na praia do Gravatá. Pelas características, os bombeiros acreditam que seja o corpo do jovem de 16 anos que desapareceu no mar na noite de sábado, 30, na mesma localidade. As informações são do portal G1.

O corpo do adolescente foi encontrado por volta das 13h, a cerca de um quilômetro da Pedra da Miraguaia, onde o paranaense entrou no mar por volta das 19h30. Com o sumiço, a família acionou o posto de salva-vidas e 13 bombeiros atuaram nas buscas até as 20h40min. Os trabalhos foram retomados na manhã deste domingo, até que o corpo foi localizado.

A reportagem do DC não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal de Navegantes para confirmar a identidade da vítima.

Leia mais notícias de Santa Catarina