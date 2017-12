O corpo de uma mulher decapitada foi encontrado neste domingo em uma região de dunas no bairro do Rio Vermelho, no Norte da Ilha, em Florianópolis. O delegado Ênio de Oliveira Matos confirmou a ocorrência e disse que existe a possibilidade de que o crime tenha relação com a disputa de duas facções criminosas. Ambas atuam na venda de drogas e disputam espaços na cidade, em especial no Norte da Ilha e na região continental.

Ainda segundo Matos, a mulher estava desaparecida. Ele não quis adiantar se a Polícia Civil já tem suspeitos do crime. No fim da noite de segunda-feira, o Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou a identidade da vítima: Raquel Silva Netto, de 32 anos.