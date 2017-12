Santa Catarina foi o vice-líder em geração de empregos em novembro ao criar 4,9 mil vagas formais, revela o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Foi o melhor resultado para o mês desde 2014, quando o Estado registrou saldo positivo de 8,4 mil. No entanto, ainda está muito distante dos níveis pré-crise. Em novembro de 2013, por exemplo, haviam sido gerados mais de 9,6 mil postos.

Este foi o primeiro mês de registro de vagas do Caged após a reforma trabalhista ter entrado em vigor, no dia 11 de novembro. Mesmo assim, o saldo foi negativo no país: desapareceram 12,3 mil postos de trabalho. Ao todo, 13 unidades da federação tiveram saldo positivo em novembro, sendo que o Rio Grande do Sul foi o líder.

Em SC, o bom resultado foi puxado pela expansão do comércio (+ 5.090 postos), dos serviços (+1.592 postos) e da agropecuária (+908 postos). Já a indústria da transformação teve o pior resultado, com menos 1,4 mil empregos.

Joinville lidera geração de empregos no ano

Em 2017, o líder na geração de postos em SC é a indústria, que criou 27,7 mil vagas.Em segundo lugar aparecem os serviços, com 12,1 mil. Município com forte vocação industrial, Joinville foi a cidade que mais gerou empregos no Estado, saldo de 7,5 mil, seguido por Blumenau, com 3,5 mil. Já Florianópolis está na lanterna, com menos 4,6 mil. Em novembro, contudo, a Capital teve o melhor saldo (+1,2 mil), beneficiada pela melhora no comércio e nos serviços no mês.

Nenhum segmento teve encolhimento no número de vagas no acumulado entre janeiro em novembro no Estado.