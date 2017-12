Após participar de dois eventos no interior paulista ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente Michel Temer desembarcou há pouco em Brasília e, até o momento, não tem compromissos previstos em agenda oficial.

Apesar das recentes recomendações médicas para que diminua o ritmo de trabalho, Temer terá um domingo intenso, com diversas reuniões previstas. Além de um jantar na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente está organizando um almoço para aliados, possivelmente no Palácio da Alvorada. A intenção é convidar um grupo menor do que aquele que estará no jantar na casa de Maia.

O objetivo central dos encontros é fortalecer o apoio à reforma da Previdência, mas o governo já admite que na pauta também estarão conversas sobre as eleições de 2018.