O desprendimento de um enorme bloco da geleira Grey, na Patagônia chilena, no fim de semana passado, preocupou a comunidade científica, que teme que esse tipo de fenômeno acelere os efeitos das alterações climáticas nas próximas décadas.

O Grey, uma enorme massa de gelo azulado localizada no turístico parque nacional Torres del Paine (cerca de 3.200 km ao sul de Santiago), teve uma rachadura no começo do mês, que provocou o desprendimento de um bloco de entre 350 e 380 metros, ameaçando a navegação na região.

Embora esses incidentes sejam normais, o tamanho do bloco surpreendeu cientistas locais que acompanham de perto a evolução da geleira Grey, com cerca de 270 km2 de superfície e que perdeu, em 30 anos, 2 km2 de massa.

"Fatos como este fazem parte de uma tendência irreversível a curto prazo", declarou à AFP o pesquisador e especialista em mudança climática Raúl Cordero, da Universidade de Santiago.

Essa tendência é explicada pelo aumento das temperaturas devido ao aquecimento global, fenômeno que, nos últimos 100 anos, elevou em 0,8°C e que, até 2050, deve subir 1°C, ou 2°C, explica o especialista.

Os glaciares dos Campos de Gelo da Patagônia têm mais de 20.000 km2 de superfície, a terceira maior extensão de geleiras continentais, atrás da Antártida e da Groenlândia. Pesquisadores estimam que eles perderam até 13 km2 de massa nas últimas três décadas.

As perdas reduziram a capacidade das geleiras de refletir a radiação solar, que acaba sendo absorvida pela Terra. Isso leva ao aumento das temperaturas do planeta e à aceleração dos efeitos das alterações climáticas, estimulando o surgimento de fenômenos como tempestades extremas, furacões, ou ondas de calor.

"Não há nenhum indicador de mudança climática que não esteja piorando. O nível do mar está subindo cada vez mais rápido; as geleiras se derretem cada vez mais rápido; a Groenlândia e a Antártida perdem cada vez gelo", afirmou Cordero.

