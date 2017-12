A Praia Central de Balneário Camboriú virou ponto de encontro de guarda-vidas e bombeiros de todo o Estado e também do Paraná e São Paulo na manhã desta quinta-feira. Ao todo, 280 atletas, de 70 equipes diferentes, participaram do 5° Desafio de Guarda-Vidas. Mais do que uma competição, o encontro é uma forma de confraternização para comemorar o Dia do Guarda-Vida, celebrado neste 28 de dezembro.

Foi o desafio com o maior número de participantes até aqui, que contou também com 50 voluntários da organização. Na edição da temporada passada, foram 37 equipes, com um total de 148 atletas. O percurso, no entanto, permaneceu o mesmo, com 12,5 quilômetros, sendo 7,5 deles de natação e outros cinco de corrida na praia.

Nesse ano, os campeões foram praticamente locais. A equipe Brava Rescue Team, da vizinha Praia Brava, em Itajaí, saiu vencedora com um tempo duas horas e dez minutos. Os atletas Diego Dunzer, Matheus Ghiggi, Jameson Rosa e Lucas Sachet desbancaram os tetracampeões e donos da casa da BC Rescue Team, que terminaram com um tempo de duas horas e 17 minutos.

Outra novidade na edição de 2017 da prova foi a participação do triatleta Igor Amorelli, morador de Balneário Camboriú e primeiro brasileiro a vencer o Iron Man. A equipe dele, de uma academia da cidade, foi convidada da organização e fez o tempo de duas horas e 11 minutos.

De acordo com o tenente Walter Neto, da comissão organizadora, o evento tem um caráter festivo e começou por causa da travessia noturna da Ilha das Cabras, que está em sua 10ª edição e ocorrerá às 21h.

Com o passar do tempo, porém, o clima de competição foi se acirrando.

- Hoje tem equipes que se preparam o ano todo para o desafio - diz Neto.

Um adversário a mais para as equipes do Paraná e São Paulo

Um dos times que veio de fora do Estado foi o do Paraná, que terminou em primeiro lugar na categoria mista (com homens e mulheres). O tenente Felipe Moletta, de São José dos Pinhais, conta que os paranaenses enfrentaram um adversário a mais: o trânsito.

- Foram quatro horas de Curitiba até aqui, um trajeto que pode ser feito em duas horas e meio no máximo. Mas a recepção do pessoal foi maravilhosa - diz.

Eles voltam para o Paraná ainda hoje, mas tem gente que vai pegar um trecho de estrada ainda maior. É o caso da equipe de Barueri.

Para o soldado Brian de Moraes, que atua na Grande São Paulo, serão mais de 500 quilômetros na volta para casa, mas ele diz que vale a pena, mesmo com toda a correria:

- Dormimos no quartel e já voltamos hoje de tarde, mas a nossa equipe tem uns moleques muito bons.

Pela manhã, também ocorreu o desafio das crianças, com 82 inscritos. Vem daí, quem sabe, a futura geração dos guardiões da areia.





