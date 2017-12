Sobrevivente da sequência de atropelamentos que começou em um calçadão no centro de Lages, na tarde de sexta-feira, o sargento Joel Alves de Souza, de 48 anos, recebeu alta do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres por volta do meio-dia deste sábado.

Ele participou da perseguição ao Sandero dirigido por Giovanni Oliveira Fornari, que foi baleado e morreu após receber atendimento médico. Em uma mensagem de agradecimento gravada por celular, o sargento relembrou como foi arremessado por cima do veículo e, depois, arrastado pelo carro por alguns metros quando já estava caído no chão.

— Graças a Deus estou vivo. Deus me deu mais uma oportunidade... Ele acelerou para cima de mim. O meu corpo travou o carro, não deixava ir para frente. Ele deu uma ré e acelerou de novo, veio para cima de mim com tudo. Me levou de arrasto uns três a quatro metros, o que causou todos esses machucados. A bondade de Deus é grande e infinita, que me livrou da morte. Me deu mais uma oportunidade de viver — agradeceu Joel.

No depoimento, o sargento conta que continuou debaixo do carro mesmo depois de Giovanni abandonar o veículo, quase desmaiando. Foi quando recebeu a ajuda de pessoas que passavam pelo local.

—Eles tiveram um papel fundamental para que eu pudesse estar aqui dando meu depoimento nesse momento — agradeceu novamente.

Além das escoriações visíveis no rosto, o sargento disse estar com três vértebras fraturadas e dois coágulos de sangue no pulmão.

