A Prefeitura de Lages emitiu um comunicado informando que não haverá coleta de lixo na cidade nos dias 24 e 31 de dezembro. Já no dia 25 de dezembro e no primeiro dia do ano de 2018, o lixo não será recolhido.

No Centro da cidade, excepcionalmente, o lixo é recolhido todos os dias, a partir das 20 horas. Assim, na medida do possível, o correto é deixar o lixo nas lixeiras pouco tempo antes do período de recolhimento feito pelos garis.

A orientação da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente é de que os moradores das regiões onde não haverá o serviçoevitem depositar o lixo nas lixeiras nos dias em que não haverá a coleta, para que não haja o acúmulo desnecessário, evitando-se que sejam revirados por cães ou gatos que, eventualmente, circulem pelas ruas.