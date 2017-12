O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Hemm, costuma publicar em sua rede social notícias da tropa, prisões, apreensões, operações e ações que valorizam o trabalho da corporação. Algumas delas chegam a ter expressões policialescas, embora retratem de fato a dura realidade das ruas no combate ao crime cada vez mais um temor da sociedade catarinense.

No dia 17 de novembro, uma postagem de Hemm chamou a atenção pela importância do envolvimento de policiais e a comunidade. Um adolescente fez uma pintura artística colorida na fachada da base operacional da PM na Barra da Lagoa. Contou com a ajuda dos pais, colegas e moradores.

A iniciativa saiu após um acordo judicial. Ao final, o comandante enalteceu o espírito de fortalecer e estreitar vínculos na relação comunitária com a polícia. Pois Hemm tocou num tema dado como fundamental nos bastidores para reverter o panorama preocupante de embate e aumento da letalidade policial no Estado: a filosofia de polícia comunitária.

Hoje em dia, a comunidade vê mais postos da PM fechados, raramente policiais circulando a pé ou presentes em calçadas, esquinas e comércios de bairros. Em áreas conflagradas, onde facções recrutam jovens e adolescentes e impõem terror aos moradores, a presença estatal é ainda mais rara.

Ao invés da prevenção, esses lugares são alvo de repressão policial, o que também se faz necessário diante do crime organizado, traficantes armados, violentos, e série de crimes. Só que neste quadro, consequentemente, surgem confrontos, trocas de tiros, mortes e, às vezes, resultados traumáticos.

Não há como discutir melhorias na segurança pública de Santa Catarina sem admitir que as polícias em seu cotidiano estão mais longe dessas áreas periféricas. A sensação é que o chamado policiamento comunitário deixou de ser prioridade. Sobre a questão dos postos fechados, oficiais afirmam que seria estratégia para evitar que policiais fiquem fixos na base e uma forma de mantê-los rodando e dando agilidade com o policiamento nas viaturas.

Aproximar a polícia da população, ter um plano de ocupação e levar o poder público em geral aos lugares vulneráveis são reações que o Estado, as prefeituras e a sociedade deveriam dar preferência. Que tal ampliar a atitude da Barra da Lagoa para outros tantos postos policiais ou até mesmo áreas públicas pelo Estado?

No dia 13 de dezembro, Santa Catarina terá um reforço histórico no efetivo com a formatura de 927 policiais militares. Será um marco na PM, a chance da distribuição retomar a disposição comunitária no velho e bom arroz e feijão, que é o policiamento mais próximo do cidadão.

Como diz o coronel Nazareno Marcineiro, ex-comandante-geral da PM, estudioso e referência nacional com publicações a respeito, em defesa de uma polícia de interação, proximidade e assim mais pró-ativa do que reativa.