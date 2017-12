O contrato dos radares das rodovias federais do Brasil será novamente prorrogado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou nesta quinta-feira (28) uma portaria que declara situação de emergência no serviço de fiscalização de controle de velocidade.

A medida vale a partir da próxima quarta-feira (03). O atual contrato chega ao fim um dia antes. O objetivo do novo adiamento busca "a garantia da segurança dos usuários das rodovias federais sob administração do Dnit". Mas, para evitar um novo desligamento dos pardais, a autarquia ainda precisa assinar o novo contrato. A empresa Kopp Tecnologia tem vínculo com o Dnit no Rio Grande do Sul desde 2010 e o contrato já foi prorrogado três vezes.

A prorrogação será necessária por causa da impossibilidade de conclusão da nova concorrência do serviço de fiscalização eletrônica. A disputa foi lançada em maio do ano passado e já foi interrompida e reaberta ao menos quatro vezes devido a ações na Justiça.

Os pardais das rodovias federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina voltaram a multar depois de 40 dias desligados. Os controladores deixaram de registrar infrações no dia 11 de novembro por falta de dinheiro para pagar o aluguel dos equipamentos. Os pardais foram religados no dia 21.

Em Santa Catarina, os pardais controlam 118 faixas de tráfego. Somente no Rio Grande do Sul são 123 faixas monitoradas.

