Dois homens morreram em um acidente na SC-370, em Grão Pará, no Sul de Santa Catarina, na noite desta segunda-feira. O acidente ocorreu ás 22h30min, no Km 132 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PRMv), as vítimas conduziam motos, um com placa de Braço do Norte e outra de Grão Pará. Os veículos bateram de frente e os dois homens morreram no local.

Os nomes das vítimas e a idade não foram divulgados pela PMRv.

