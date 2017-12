A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubarem um carro em Pinhalzinho, no Oeste de de Santa Catarina, e manterem a proprietária, uma mulher de 32 anos, como refém por seis horas.

De acordo com informações da PM, o batalhão de Blumenau recebeu da Central de Chapecó a informação de que um Voyage com placas de Pinhalzinho, utilizado como táxi e que teria sido roubado naquela cidade por volta das 16h30min desta segunda-feira, seguia em direção a Blumenau pela BR-470.

A PM montou uma barreira na rodovia para abordar o carro, porém, ao perceber as viaturas, os bandidos iniciaram uma fuga. Na intenção de escapar, eles entraram em uma rua sem saída. O condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma pedra. Um dos suspeitos fugiu a pé e entrou em um matagal, enquanto o outro permaneceu no carro com a vítima.

O Canil da PM foi acionado para ajudar nas buscas junto ao Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e localizaram o suspeito. Os dois foram presos e encaminhados à Central de Polícia.