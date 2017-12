Um grave acidente na BR-470 causou a morte de dois jovens por volta das 21h no Km 23 da rodovia, em Ilhota. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, após uma colisão entre uma motocicleta, com placa de Gaspar, e um carro, com placas de Florianópolis, as vítimas – que estavam na moto - caíram e foram atingidas por um caminhão, com placas de Videira, que estava atrás do veículo.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota foi acionado, mas ao chegar ao local a equipe constatou que os dois jovens já estavam sem sinais vitais. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau e liberados. Eles eram moradores de Gaspar e durante o sábado foram velados na Capela Mortuária Bom Pastos, no bairro Santa Terezinha.

Atropelamento em Indaial

Na noite de sexta-feira um homem, que não foi identificado, morreu atropelado em Indaial. O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros da cidade, que atendeu a ocorrência por volta das 20h na altura do Km 72 da rodovia. Segundo os bombeiros, a vítima aparenta ter idade entre 25 e 30 anos. Ele foi atingido por uma carreta com placas de Apiúna e já estava morto quando os bombeiros chegaram ao local. Desde o começo do ano 69 pessoas já morreram na BR-470 no Vale do Itajaí.