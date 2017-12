Dono do Supermercado Carlão foi morto em assalto ao estabelecimento em São Francisco do Sul

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira em São Francisco do Sul após ser baleado em um assalto ao supermercado do qual era proprietário, no bairro Rocio Grande. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Um deles abordou a esposa da vítima, que tentou defendê-la e acabou atingido por pelo menos dois tiros, conforme a Polícia. Luiz Carlos, conhecido como Carlão, tinha 55 anos.

O proprietário do supermercado foi levado para o hospital, mas morreu pouco tempo depois. Os assaltantes fugiram em um carro preto com o dinheiro que seria levado para o banco, cerca de R$ 60 mil, segundo a Polícia. Até a tarde desta segunda, os assaltantes não haviam sido localizados.